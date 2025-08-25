Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Тюмени: есть пострадавшие

Массовое ДТП с участием шести автомобилей парализовало движение на объездной дороге Тюмени, создав двухкилометровую пробку. Предварительной причиной аварии стало нарушение правил пьяным водителем. Об этом сообщает РБК.

Инцидент произошел на пересечении объездной трассы с улицей Ямской. По данным Госавтоинспекции, виновником столкновения является нетрезвый мужчина 1990 года рождения. Прибор показал у него в крови 0,6 мг/л алкоголя.

В результате аварии пострадали два человека. Сам виновник и женщина-водитель одного из автомобилей, получившая травму шеи. Медики скорой помощи оказали им помощь на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Массовое столкновение стало причиной серьезных задержек в движении на ключевой выездной магистрали города. На место также выехали эвакуаторы для расчистки проезжей части.

Ранее в ДТП в Москве перевернулся микроавтобус с гражданами Саудовской Аравии.