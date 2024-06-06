Водителя фуры, подозреваемого в хищении грузов, задержали подмосковные полицейские

Подмосковные сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого сорокалетнего жителя Республики Бурятия, подозреваемого в хищении грузов на общую сумму более семи миллионов рублей при их перевозке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Представитель компании по оптовой продаже товаров посредством онлайн-сервиса автомобильных грузоперевозок договорился о транспортировке партии бытовой техники из городского округа Жуковский в Симферополь. Прибывшая для перевозки машина на складе была загружена, полуприцеп с грузом опломбирован, после чего фура покинула территорию складского комплекса.

В течение нескольких дней грузовладелец отслеживал передвижение транспортного средства. Заметив, что водитель делает продолжительные остановки по пути, запросил его точные координаты. По указанному адресу автомобиль обнаружен не был, а диспетчер и перевозчик перестали выходить на связь. Вскоре с потерпевшим связался неизвестный и предложил вернуть груз, за треть его стоимости, деньги необходимо было перевести на криптокошелек. Мужчина отказался и обратился в полицию. Ущерб составил более 5 миллионов рублей.

Следователем в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В ходе расследования установлена причастность задержанного к совершению аналогичного преступления на территории Подольска, где ущерб составил около 2 миллионов рублей.