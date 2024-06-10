Водителя легковушки, въехавшего в остановку в Подмосковье, заключили под стражу

Суд в Подмосковье заключил под стражу 27-летнего мужчину, который, управляя легковым автомобилем, наехал на автобусную остановку. В результате ДТП погиб ребенок.

Трагедия случилась в Можайске. Водитель автомобиля сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области, выяснилось, что ранее обвиняемого уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде.

При наезде на остановку погиб тринадцатилетний подросток, еще один ребенок — девятилетний мальчик — получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

В надзорном ведомстве уточнили, что мужчина полностью признал свою вину, однако возражал против заключения под стражу и просил суд назначить ему домашний арест.