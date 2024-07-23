Водителям в Подмосковье раздали бесплатные наборы для контроля трезвости

В Подмосковье в рамках социального раунда «Трезвый водитель» водителям раздали бесплатные наборы для контроля трезвости. Акцию запустили Госавтоинспекция и Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В наборах представлена информация о последствиях пьяного вождения и среднем времени выведения алкоголя из организма. Помимо этого, в них имеются три одноразовые индикаторные трубки Шинкаренко-Мохова, с помощью которых можно оценить наличие алкоголя в организме.

«Для того, чтобы на следующий день перед обратной дорогой водители могли проверить себя и удостовериться, что в выдыхаемом воздухе не содержится паров алкоголя, мы даем им простой и наглядный инструмент самоконтроля», – рассказал зампред областного правительства — глава подмосковного Минтранса Алексей Гержик.

По итогам прошлого года, на дорогах Подмосковья зафиксировано более четырехсот аварий с участием нетрезвых водителей. Этот показатель снизился по сравнению с 2022 годом. Также сократилось число жертв таких ДТП.