Водолацкий: попытки авиаударов ВСУ заканчиваются потерей как минимум одного самолета
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Все попытки воздушных ударов со стороны украинских ВС на донецком, краснолиманском и купянском направлениях в зоне российской СВО заканчиваются потерями, по меньшей мере, одного самолета для противника. Соответствующее заявление сделал депутат российской Государственной Думы Виктор Водолацкий, его слова передает информационное агентство ТАСС.
Он также заявил, что особой активности со стороны противника в воздушном пространстве зафиксировано не было. Депутат уточнил, что в самых благоприятных условиях Киев запускает всего несколько своих истребителей и бомбардировщиков для попытки сбросить бомбы и ракеты на мирное население. Водолацкий подчеркнул, что при таких попытках, украинская сторона всегда лишается как минимум одного своего самолета.
Водолацкий отметил, что российская авиация и отечественные системы ПВО успешно выполняют свои задачи в зоне проведения СВО.