Все попытки воздушных ударов со стороны украинских ВС на донецком, краснолиманском и купянском направлениях в зоне российской СВО заканчиваются потерями, по меньшей мере, одного самолета для противника. Соответствующее заявление сделал депутат российской Государственной Думы Виктор Водолацкий, его слова передает информационное агентство ТАСС .

Он также заявил, что особой активности со стороны противника в воздушном пространстве зафиксировано не было. Депутат уточнил, что в самых благоприятных условиях Киев запускает всего несколько своих истребителей и бомбардировщиков для попытки сбросить бомбы и ракеты на мирное население. Водолацкий подчеркнул, что при таких попытках, украинская сторона всегда лишается как минимум одного своего самолета.

Водолацкий отметил, что российская авиация и отечественные системы ПВО успешно выполняют свои задачи в зоне проведения СВО.