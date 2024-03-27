Водовоз протаранил дно вылетавшего в Дубай гигантского Airbus-380 в Домодедово

В столичом аэропорту Домодедово находившийся в зоне вылета водовоз врезался в самый большой пассажирский борт в мире Airbus 380-800. Самолёт оказался сильно поврежден.

Как передает Shot, в ЧП, по предварительной информации, виноват водитель спецмашины. Мужчина собирался заправить вылетающий в Дубай борт водой, однако при подъезде к самолёту перепутал педали газа и тормоза, и на полном ходу пропорол техникой дно фюзеляжа.

В настоящее время мужчина госпитализирован с рядом травм.

Рейс 134 авиакомпании Emirates по маршруту Москва — Дубай с вылетом из Домодедово в 16:35 отменён. Других подробностей инцидента не приводится.