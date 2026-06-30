Комплекс по выпуску лекарственных препаратов построят в Дубне
В ОЭЗ «Дубна» построят комплекс по производству дженериков
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области]
На территории ОЭЗ «Дубна» построят научно-производственный комплекс по выпуску лекарственных препаратов. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Застройщик — компания «Алсигма», входящая в группу «Алтегра». Сейчас строительная готовность склада составляет 40%. Площадь объекта составит более 2 тыс. кв. м. Параллельно строится производственный комплекс для выпуска дженериков.
«После запуска здесь ежегодно смогут выпускать до 14,5 млн препаратов для терапии онкологии, более 120 млн таблеток и капсул, а также около 1,6 млн единиц стерильных лекарственных форм. Завершить строительство производственного цеха намерены в 2027 году», — говорится в сообщении ведомства.
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