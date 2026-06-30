Комплекс по выпуску лекарственных препаратов построят в Дубне

«После запуска здесь ежегодно смогут выпускать до 14,5 млн препаратов для терапии онкологии, более 120 млн таблеток и капсул, а также около 1,6 млн единиц стерильных лекарственных форм. Завершить строительство производственного цеха намерены в 2027 году», — говорится в сообщении ведомства.