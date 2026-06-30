В Балашихе завершат капремонт дошкольного отделения гимназии

В микрорайоне Железнодорожный в Балашихе завершается капитальный ремонт дошкольного отделения Гимназии № 1, специалисты ведут пусконаладку, сборку и расстановку мебели, а также благоустройство прилегающей территории. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, объект планируют передать педагогам в июле 2026 года. Стройготовность здания площадью более 2,8 тыс. кв. м достигла 98%.

В детском саду обновили кровлю и входную группу, утеплили фасад, заменили все инженерные сети и сантехническое оборудование, провели ремонт внутренних помещений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.