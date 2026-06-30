В Подмосковье в Мособлдуму будет баллотироваться ветеран спецоперации Павел Коломацкий

По итогам предварительного голосования «Единой России» в Звенигородском округе лидером по числу голосов стал ветеран СВО, кавалер двух орденов Мужества, участник контртеррористических операций на Кавказе Павел Коломацкий.

Коломацкий планирует баллотироваться в Мособлдуму. У него есть юридическое образование, аспирантура в РАНХиГС и навыки политической работы.

На момент начала СВО Коломацкий работал в Центральном исполкоме «Единой России». На фронт отправился добровольцем, служил бойцом-санитаром, в разведке. В дальнейшем стал командиром роты ДРО БАРС 31 «Пламя». В 2024 году был комиссован после тяжелого ранения.

Коломацкий был награжден двумя орденами Мужества, медалью участника СВО, медалью «За отличие в службе» III степени, медалью «За безупречную службу» имени А. П. Ермолова, а также медалью участника контртеррористической операции на Кавказе.

После демобилизации он прошел программу «Герои Подмосковья». Сегодня проводит уроки мужества в школах, выступил соавтором книги «ПТСР ТЕАМ Пехота Бессмертна», помогает бойцам.

В случае избрания в региональный парламент планирует заниматься противодействием экстремизму, терроризму, работой с молодежью.