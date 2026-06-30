В Подмосковье голосовой помощник по вопросам ЖКХ обработал более 138 тыс. звонков с начала года

В Подмосковье голосовой помощник по вопросам ЖКХ Женя обработал более 138 тыс. звонков с начала 2026 года. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Номер помощника: 122 доб. 4. Робот принимает звонки в круглосуточном режиме. Он подает заявки в Единую диспетчерскую службу, рассказывает о плановых отключениях и авариях, консультирует по платежам. Если необходимо, он может переключить на оператора.

С начала года робот помог создать более 72 тыс. заявок в Единую диспетчерскую службу, а также сделал более 112 тыс. обзвонов по итогам оказания услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что внедрение ИИ экономит ресурсы и помогает двигаться вперед.