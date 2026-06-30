Кашира превратится в центр моды будущего с космическими образами 4 июля

4 июля в Кашире состоится показ коллекций, вдохновленных космосом, в рамках фестиваля «Серебристые облака». Гостей ждут футуристические образы, научно-культурная программа и семейные мероприятия, пишет REGIONS.

Фестиваль в Кашире превратит город в подиум футуристической моды

В субботу, 4 июля, Кашира станет площадкой для необычного модного показа, который пройдет в рамках фестиваля «Серебристые облака». Мероприятие объединит искусство, моду и научные мотивы, создавая атмосферу, вдохновленную космосом и природными явлениями.

Организаторы отмечают, что площадка на один день превратится в футуристический подиум, где будут представлены авторские коллекции с акцентом на смелые формы, цветовые решения и экспериментальные материалы.

Космос стал главным источником вдохновения для дизайнеров

Концепция показа основана на образах звездного неба, планет и загадочных атмосферных явлений. В создании коллекций участвовали преподаватели и ученики Детской школы искусств Каширы, а также молодые дизайнеры.

За художественную часть отвечает Александра Шмелева, которая представит исторический экскурс о том, как космические мотивы отражались в искусстве на протяжении веков. Творческое направление курирует Александра Страчкова, под руководством которой участники создали образы на стыке высокой моды и художественного эксперимента.

Организаторы объединяют науку и искусство

По словам организаторов, цель проекта — показать, что космос может быть источником не только научных открытий, но и художественного вдохновения. В рамках фестиваля планируется объединить астрономию, дизайн и современное искусство в единую культурную программу.

Фестиваль «Серебристые облака» проходит в рамках проекта «Лето в Подмосковье» и включает два дня мероприятий. Первый день будет посвящен истории явления и памяти исследователя Николая Гришина, а второй — семейной программе с интерактивными площадками, мастер-классами и спортивными активностями.