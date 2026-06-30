Рыбак не поверил своим глазам: как мужчина поймал толстолобика весом 30 кг на озере Сенеж

На озере Сенеж местный житель выловил крупного толстолобика весом 30 килограммов. Рыбалка с лодки принесла один из самых впечатляющих уловов сезона. Об этом пишет REGIONS.

Крупный улов на озере Сенеж

Житель Солнечногорска Андрей во время рыбалки на озере Сенеж поймал толстолобика весом около 30 килограммов. Улов был сделан в центральной части водоема, во время ловли с лодки. По словам рыбака, он не ожидал, что на крючок попадется настолько крупная рыба.

Борьба с рыбой длилась около 20 минут

Рыбак рассказал, что после поклевки удилище сильно согнулось, а нагрузка на снасти оказалась максимальной. Он отметил, что сначала даже подумал о возможной поломке катушки, так как рыба активно сопротивлялась.

По словам Андрея, вываживание толстолобика заняло примерно 20 минут, прежде чем он смог поднять его из воды.

На что клюнул толстолобик

Как сообщил рыбак, для ловли он использовал джиг — метод спиннинговой рыбалки с применением мягкой силиконовой приманки. Именно на такую оснастку и клюнула крупная рыба.

Андрей отметил, что этот случай стал одним из самых ярких и запоминающихся за все время его рыбалки на Сенежe.