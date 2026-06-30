В Химках запустят производство текстильных изделий

В Химках продолжается строительство многофункционального производственно-складского комплекса, где будут выпускать одежду и спецодежду, индивидуальные средства защиты для представителей разных профессий, стройготовность объекта достигла 35%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Новое текстильное предприятие возводит компания «ТСК Групп», она вложила в реализацию проекта 420 млн рублей. Земельный участок площадью 18 га застройщику передали по программе льготной аренды. Площадь здания превысит 9 тыс. кв. м, в его состав войдут складские площади для хранения промышленных товаров и производственные участки для мелкосерийного выпуска непродовольственной продукции.

Мощность производства составит 1 млн текстильных изделий в год, их будут поставлять напрямую заказчикам, а также реализовываться через популярные маркетплейсы. На предприятии смогут работать 50 человек, его запустят в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.