Строительство новой поликлиники завершится в Красногорске в 2027 году

В Красногорске в третьем квартале 2027 года планируется завершить строительство новой поликлиники на 550 посещений в смену. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Учреждение возводится в Нахабино в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Сейчас степень строительной готовности объекта составляет 20%.

Площадь 5-этажного здания составит более 7,4 тыс. кв. м. В нем обустроят взрослое и детское отделения, кабинеты диагностики, стоматологию, дневные стационары, отделение физиотерапии, блок неотложной помощи, процедурные.

Поликлиника будет работать в две смены. Штат учреждения составит 175 человек. На территории будет создана доступная среда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по капремонту хирургического корпуса Подольской больницы.