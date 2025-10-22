Военэксперт рассказал, откуда украинские войска атаковали Дагестан БПЛА

Украинские военные применили неожиданное техническое решение для повышения эффективности своих беспилотников. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, для запуска БПЛА теперь используются специальные катапульты, что позволяет кардинально увеличить дальность их полета. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что суть модернизации заключается в комплексном облегчении конструкции дронов. На примере украинского беспилотника «Лютый» это выражается в демонтаже шасси и целого ряда второстепенных элементов. Облегченный аппарат, запускаемый с помощью катапульты, тратит запас энергии исключительно на полет, а не на взлет, что и дает значительный прирост в дистанции.

По мнению военного эксперта, за счет нововведения дроны получили возможность достигать удаленных регионов России с территории Украины. Это меняет оперативную обстановку, расширяя географию потенциальных ударов без необходимости проникать в глубокий тыл с наземными комплексами.

Он отметил, что простая и дешевая модернизация запуска и конструкции беспилотников позволила Украине существенно повысить их стратегическую дальность, создав новые вызовы для системы противовоздушной обороны.

