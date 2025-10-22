В Генштабе предупредили о новой угрозе для городов России

В Генеральном штабе ВС РФ констатировали рост угрозы ударов по жилым районам и критической инфраструктуре страны. Причиной называют активное использование Украиной дальнобойных беспилотников. Об этом сообщает ТАСС.

Риск атак на гражданские объекты внутри России значительно увеличился. Как сообщил вице-адмирал Владимир Цимлянский, занимающий пост заместителя начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, это напрямую связано с техническим совершенствованием украинских беспилотников. По его словам, противник теперь обладает аппаратами, способными преодолевать большие расстояния для поражения целей в глубине российской территории.

Подобные заявления прозвучали на официальном брифинге для журналистов. Представитель военного ведомства подчеркнул, что под ударом могут оказаться не только стратегические предприятия, но и обычные жилые кварталы. Это заставляет по-новому оценивать требования к системе противовоздушной обороны, которая должна адаптироваться к массовым атакам малогабаритных целей. Распространение дальнобойных дронов меняет тактику современного конфликта, стирая традиционное разделение на фронт и тыл.

Ранее житель Дагестана сбил украинский БПЛА несколькими выстрелами из винтовки.