Военэксперт Суконкин рассказал о последствиях боевых действий для жителей сектора Газа

По словам военного эксперта Алексея Суконкина, в связи с военными действиями в секторе Газа может разразиться эпидемия холеры. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что в силу нарушенной работы канализации, отсутствия водоснабжения и электроэнергии «колоссальное число людей умрет» из тех, кого можно было бы спасти.

По мнению эксперта, причиной распространения опасной инфекции станет разложение тел погибших и скопление нечистот.

Он уточнил, что блокировка поставок электроэнергии, топлива, воды и продовольствия в Газу приведет к нарушению работы лечебных учреждений, в связи с этим многие раненые погибнут, хотя их можно вылечить в нормальных условиях жизни.