Военэксперт Суконкин рассказал о последствиях боевых действий для жителей сектора Газа
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По словам военного эксперта Алексея Суконкина, в связи с военными действиями в секторе Газа может разразиться эпидемия холеры. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что в силу нарушенной работы канализации, отсутствия водоснабжения и электроэнергии «колоссальное число людей умрет» из тех, кого можно было бы спасти.
По мнению эксперта, причиной распространения опасной инфекции станет разложение тел погибших и скопление нечистот.
Он уточнил, что блокировка поставок электроэнергии, топлива, воды и продовольствия в Газу приведет к нарушению работы лечебных учреждений, в связи с этим многие раненые погибнут, хотя их можно вылечить в нормальных условиях жизни.