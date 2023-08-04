Военкома из Одесской области показательно отправили на передовую из-за подозрений в коррупции

Егор Смирнов служил в Территориальном центре комплектования города Южное, и всего за год приобрел недвижимость на сумму, превышающую 1 миллион долларов.

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук обратил внимание на такое внезапно свалившееся на военкома финансовое благополучие. Он заявил, что Смирнов помогает гражданам уклоняться от мобилизации за взятки. Вдобавок, он отправляет повестки в армию тем, к кому испытывает личную неприязнь. Об этом сообщило ТАСС.

После этого украинское Государственное бюро возбудило уголовное дело. Но еще до окончания расследования ТЦК внезапно заявило, что проштрафившийся военком уже уехал на фронт вместе с еще двумя сотрудниками центра. Они убыли в одну из бригад, которая выполняет боевые задачи в передовой линии.