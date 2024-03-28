Военкомат Полтавской области не может найти свыше 30 тысяч уклонистов

В Полтавской области «потеряли» более 30 000 человек, уклоняющихся от мобилизации на Украине. Еще 36 тысяч уклонистов не могут найти в Ивано-Франковском регионе. Об этом заявил представитель регионального ТЦК Роман Истомин, пишет РБК со ссылкой на украинский источник.

ТЦК, или аналог военкомата на Украине, разочарован повальными случаями уклонения от мобилизации. Уже в двух областях страны не досчитались по 30 тыс. человек, которым приходили повестки. Многие просто не являются в военкомат или бегают от призыва, так как боятся.

«Есть такая процедура, что полиция по нашему обращению должна доставить человека в ТЦК. Человек, нарушивший Административный кодекс, на него формируется протокол, затем постановление от начальника ТЦК. И если человек не уплатил штраф, то тогда обращение по поводу доставки. Обычно это люди, которые после получения повестки не явились в ТЦК», — пояснил Истомин.

При этом давно распространяются сообщения в Сети, что «ТЦК похищают людей» и бьют людей на улицах. Это еще одна причина недоверия призывников к военнослужащим и военкоматам. Если потенциального вояку удается найти, то он нередко сам выходит на конфликт даже при простой проверке документов. Это давний раскол общества на Украине, который мешает набору новых военнослужащих.

Конфликтные ситуации вынуждают военкомов носить форму с нагрудной камерой, чтобы доказать свою правоту в дальнейших спорах. На данный момент ТЦК продолжает поиск уклонистов.

Ранее сообщалось, что Зеленский объяснил нежелание некоторых стран ехать в Швейцарию на саммит по конфликту на Украине.