Военкор Поддубный: в зоне СВО ликвидировали двух боевиков Азова*

Военкор Евгений Поддубный сообщил о том, что российские военные ликвидировали двух боевиков «Азова»* — Давида Гасимова с позывным «Фугас» и Игоря Андрухова («Виски»).

Оба имели большой боевой опыт. Андрухов воевал на Донбассе с 2014 года, а Гасимов отметился во время событий в Буче.

Уничтожение этих боевиков на передовой свидетельствует о том, что ВСУ испытывают катастрофический недостаток в людях. В итоге им приходиться бросать в окопы элитных бойцов.

* запрещенная в России террористическая организация