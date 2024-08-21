Военкор Жданов назвал три горячие точки в Курской области на данный момент

В Курской области, после недавнего вторжения полчищ украинских боевиков, с 6 августа сложились три основные зоны повышенной напряженности, передает военный корреспондент RT Игорь Жданов.

В настоящее время наиболее горячо в Коренево и Глушково и, конечно же, многострадальной Судже, отмечает репортер с места событий.

«Как мне сообщают с места событий, на данный момент образовалось три горячие точки: это город Суджа и его окрестности, населенный пункт Коренево. А также приграничный район в окрестностях поселка Глушково, откуда мы только что вернулись», — сказал Жданов.

По словам военкора, ВСУ возобновили штурм поселка Коренево. Перед этим было относительное затишье несколько дней. В это время враг разведывал ситуацию в этом районе, добавил Жданов.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Ранее сообщалось, что журналист США незаконно пересек границу РФ и сделал репортаж с оккупированной ВСУ территории Курской области.