Военкора Поддубного перевели в реанимацию ожогового отделения

Военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного перевели в реанимацию ожогового центра, сообщила «База». Источник рассказал, что журналист идет на контакт, общается с друзьями и хорошо питается.

До этого Поддубный находился в шоковом зале НИИ Н.В. Склифосовского. Сейчас военкор лежит в общей палате. Отмечается, что лечение проходит в соответствии с клиническими рекомендациями.

Кроме того, источник отметил, что серьезная операция журналисту не требуется. Он идет на поправку и дышит сам с помощью кислородной маски.

Вечером 7 августа Поддубный получил ранение в Суджанском районе Курской области, куда накануне вторглись боевики ВСУ. Автомобиль военкора атаковал украинский дрон-камикадзе. В результате этого журналист получил 20% ожогов поверхности тела.

Сначала каналы начали распространять информацию о смерти военкора. Эту информацию даже подтвердил депутат Государственной думы РФ Михаил Делягин, однако позже публично извинился за распространение ложных данных.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова призвала международные сообщества отреагировать на покушение на Поддубного.