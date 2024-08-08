Депутат ГД Делягин извинился за ложное сообщение о смерти Поддубного

Михаил Делягин принес публичные извинения военному корреспонденту. Ранее он заявил о возможной гибели Поддубного, но позже назвал эту информацию ошибочной.

В своем видеообращении Делягин признался, что получил неверные сведения от человека, которому доверяет. Депутат приносит свои извинения Евгению Поддубному, его семье и всем, кто узнал о предполагаемой смерти журналиста.

Известно, что Евгений Поддубный получил серьезные ранения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата. Ему диагностировали ожоги 20% тела и травмы головы. В настоящее время военкор находится в тяжелом состоянии, о чем сообщило интернет-издание «Ямал-Медиа». За его жизнь борются врачи.

Ранее в сети появился снимок с атаковавшего машину военкора Поддубного дрона. Отмечается, что фотография сделана буквально за пару секунд до подрыва автомобиля.