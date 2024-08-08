Российские дипломаты призвали Запад отреагировать на покушение на Поддубного

Министерство иностранных дел (МИД) РФ призвало отреагировать на покушение на военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного. К соответствующему шагу международные организации подтолкнула официальный представитель ведомства Мария Захарова.

В заявлении, опубликованном на сайте МИДа, Захарова подчеркнула, что журналисты в любом военном конфликте приравниваются к гражданскому населению, в связи с чем пользуются защитой от нападений. Она напомнила, что соответствующий пункт обозначен в Женевских конвенциях 1949 года и Дополнительном протоколе I.

«Несоблюдение этих норм представляет собой серьезное нарушение режимом Зеленского международного гуманитарного права. Требуем от профильных международных организаций незамедлительной реакции и решительного осуждения террористической деятельности бандеровского режима», — отметила официальный представитель российского дипведомства.

Захарова заявила, что виновные в покушении на жизнь российского журналиста обязательно понесут ответственность.

О том, что военкор Поддубный ранен после атаки ВСУ на Курскую область, стало известно вечером, 7 августа. Сначала каналы начали распространять информацию о смерти журналиста, но позже в соцсетях появились опровержения этим данным.

Поддубный действительно попал под удар украинского дрона, который атаковал его автомобиль в Курской области. В регион 6 августа вторглись боевики ВСУ, в связи с чем журналист начал оперативно освещать обстановку в районах, где велись боестолкновения.

8 августа Поддубного доставили в НИИ имени Склифосовского в Москве. У журналиста диагностировали 20% ожогов тела.

Ранее депутат Государственной думы РФ Михаил Делягин публично извинился за то, что ранее распространил информацию о смерти Поддубного.