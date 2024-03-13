«Военкоры Русской Весны»: украинские боевики снимают фейковые видео о боях на территории России
Фото: [t.me/rvvoenkorym]
Предатели-нацисты из так называемого легиона «Свобода России»* публикуют фейковые видео о боях в поселке Теткино Курской области, сообщает, телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».
Бравурные видео публикуются уже второй день. При этом боевики даже не заморачиваются с созданием достоверности происходящего.
Съемки явно происходят на территории Харьковской области, а во время рассказа о напряженных боях не слышно никакой стрельбы.
Накануне российские военные и пограничники ФСБ пресекли попытки прорыва украинских боевиков на территорию Курской и Белгородской областей. Нарушений государственной границы допущено не было. По данным Минобороны, было уничтожено порядка 100 нацистов.
* признан террористической организацией