Российский полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что стране очень помогают перехваты западного вооружения, которым пользуются украинские бойцы.

Иногда захват определенной техники куда важнее, чем ее уничтожение. Получение преимущества в этом плане кроется не в пробитиях вооружения противника, а в ее сохранении. Все дело в изучении боевых машин, которые в перспективе помогают улучшить собственные запасы.

Как уточнил Матвийчук, любое оружие, которое противостоит друг другу на поле боя, интересно с точки зрения науки, пишет Lenta.ru.

«Когда в руки военных попадают трофеи, сначала их исследуют те, кто захватил, а потом приходят специалисты и начинается полная разборка образца», — отметил бывший военный.

Также и сейчас, техника Запада, которую перехватывают у ВСУ, помогает находить интересные решения для улучшения российского вооружения. При получении бронетанковой техники специалисты будут изучать двигатели, ходовые части и защиту, при стрелковой — живучесть ствола, емкость и калибр.

Таким образом, натовская техника в зоне СВО превращается в преимущество для РФ.