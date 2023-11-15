Военнопленный ВСУ рассказал о «двойной мобилизации»
Фото: [© РИА Новости / Павел Лисицын]
Украинский военнопленный Павел Митрович рассказал, как дважды был мобилизован на фронт.
В марте он был призван в армию и без прохождения медкомиссии отправлен в 120-й разведывательный батальон. Митрович не хотел воевать и вскоре покинул расположение части.
Через три месяца его отловили следователи. Солдату дали пятилетний срок за дезертирство и отправили в то же подразделение, пообещав, что за «хорошее поведение» срок скостят.
Митрович отметил, что в батальоне отношение к нему по понятным причинам было неважным.