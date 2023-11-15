Военнопленный ВСУ рассказал о «двойной мобилизации»

Украинский военнопленный Павел Митрович рассказал, как дважды был мобилизован на фронт.

В марте он был призван в армию и без прохождения медкомиссии отправлен в 120-й разведывательный батальон. Митрович не хотел воевать и вскоре покинул расположение части.

Через три месяца его отловили следователи. Солдату дали пятилетний срок за дезертирство и отправили в то же подразделение, пообещав, что за «хорошее поведение» срок скостят.

Митрович отметил, что в батальоне отношение к нему по понятным причинам было неважным.