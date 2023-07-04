Военнослужащие группировки «Днепр» уничтожили две вражеских гаубицы и миномет

Рядом с Херсоном им удалось утопить четыре плавсредства неприятеля, поразить расчет вражеского 120-миллиметрового миномета и ликвидировать гаубицу американского производства.

При этом как минимум 8 вражеских солдат было убито, еще пятеро ранены. Об этом сообщили представители региональных экстренных служб, их рассказ привело ТАСС.

На островах, которые находятся рядом с Софиевкой, был разгромлен склад с боеприпасами. Была также подбита самоходная гаубица «Мста». А на каховском направлении артиллеристы уничтожили неприятельскую позицию вместе с занимавшими ее солдатами.