Военнослужащие группировки «Днепр» уничтожили две вражеских гаубицы и миномет
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Рядом с Херсоном им удалось утопить четыре плавсредства неприятеля, поразить расчет вражеского 120-миллиметрового миномета и ликвидировать гаубицу американского производства.
При этом как минимум 8 вражеских солдат было убито, еще пятеро ранены. Об этом сообщили представители региональных экстренных служб, их рассказ привело ТАСС.
На островах, которые находятся рядом с Софиевкой, был разгромлен склад с боеприпасами. Была также подбита самоходная гаубица «Мста». А на каховском направлении артиллеристы уничтожили неприятельскую позицию вместе с занимавшими ее солдатами.