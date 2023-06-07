Савчук сообщил, что бойцы «Центра» сработали на Краснолиманском и Сватовском направлениях. Атака по позициям трех бригад ВСУ была организована с помощью ракет и артиллерийских установок. Кроме того, ракетно-бомбовые удары были нанесены в районах Невского и Червоной Дибровы.

Ранее стало известно, что власти Киева планируют размещать своих бойцов в зданиях школ и детских садов. При этом занятия в учреждениях прекращены не будут. Дети будут находиться в одном здании с военнослужащими. Таким образом, руководство Украины в очередной раз пытается использовать «живой щит» для спасения боевиков от ударов России. Многократные случаи использования мирных граждан в качестве собственной защиты в очередной раз доказывают террористическую сущность Киевского режима.