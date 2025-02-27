Военнослужащие, заключившие контракт от Подмосковья, могут получить различные меры соцподдержки

Различные меры соцподдержки доступны военнослужащим, которые заключили контракт от Московской области. Это льготы федерального и регионального уровней.

В число федеральных льгот входят различные выплаты, в том числе единовременное поощрение при получении госнаград и единовременная выплата при получении ранения, ежемесячная компенсация при установлении инвалидности.

Также военнослужащие могут рассчитывать на страховые выплаты, сохранение места работы на время прохождения службы, льготы в сферах ЖКХ и налогообложения, кредитные каникулы.

Уволенные с военной службы участники СВО могут пройти бесплатное профобучение или получить дополнительное профобразование. Участвующие в СВО студенты могут перевестись с платного обучения на вакантные бюджетные места, если у них нет академической задолженности.

В числе региональных льгот — единовременная выплата, льготы при ранении. Также участники СВО имеют право на бюджетное обучение в вузах, использование отпуска в удобное время, бесплатное зубопротезирование. Ветераны боевых действий могут бесплатно ездить в транспорте, получать бесплатные протезы и ортопедические изделия, компенсацию за жилое помещение и капремонт.

Члены семей участников СВО имеют право на внеочередное зачисление в детсад и освобождение от платы за него, бесплатное двухразовое горячее питание в школах, консультирование по юридическим вопросам, газификацию ИЖС на льготных условиях, предоставление путевки для детей в лагерь «Литвиново», бесплатное посещение кружков и секций.