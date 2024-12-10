Военнослужащие, заключившие контракт от Подмосковья, могут рассчитывать на различные меры социальной поддержки

Военнослужащие, которые заключили контракт от Подмосковья, могут рассчитывать на различные меры социальной поддержки и льготы — федерального и регионального уровня.

В числе федеральных льгот — единовременные выплата в размере 400 тысяч рублей, поощрение при получении госнаград, выплата при получении ранения в размере до 4 миллионов рублей, а также ежемесячная денежная компенсация при установлении инвалидности.

Кроме того, можно рассчитывать на страховые выплаты, бесплатное получение медпомощи, сохранение места работы на время прохождения службы, льготы в коммунальной и налоговой сферах, кредитные каникулы.

Помимо этого, участники СВО, уволенные с военной службы, могут пройти бесплатное профессиональное обучение, перевестись с платного обучения на вакантные бюджетные места, поступить в вузы в рамках отдельной квоты.

В числе региональных льгот — единовременная выплата, льготы при ранении — выплаты, страховая компенсация, бесплатная реабилитация в центре «Ясенки», право на бюджетное обучение в вузах, бесплатное зубопротезирование.

Ветераны боевых действий после получения удостоверения имеют право на бесплатный проезд в транспорте, бесплатные протезы и ортопедические изделия, компенсацию за жилое помещение и капремонт, 50% льготы на транспортный налог.

Инвалиды СВО могут рассчитывать на помощь в получении паллиативной медпомощи, получение ТСР, не входящих в Федеральный перечень, получение зарегистрированных лекарств и медицинских изделий бесплатно, адаптацию жилья под потребности инвалидов, отпуск в удобное время.

Семьям погибших или умерших полагаются единовременное пособие в случае гибели военнослужащего, ежемесячная денежная выплата, одновременное получение пенсии по потере кормильца и инвалидности, первоочередное право на приобретение участков в СНТ и ОНТ в аренду, компенсация расходов на оплату жилых помещений и ЖКУ.

Льготы членам семей участников СВО: предоставление права на внеочередное зачисление в детсад и освобождение от платы за него, бесплатное двухразовое горячее питание в школах, содействие в поиске работы, оказание психологической помощи, консультирование по юридическим вопросам, газификация ИЖС на льготных условиях, предоставление путевки для детей в лагерь «Литвиново», право на внеочередной перевод ребенка в близлежащую школу, бесплатное посещение кружков и секций, волонтерская помощь.