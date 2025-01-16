Военнослужащие, заключившие контракт от Подмосковья, могут рассчитывать на различные меры соцподдержки

Военнослужащие, которые заключили контракт от Подмосковья, могут рассчитывать на различные меры соцподдержки — федерального и регионального уровней.

В числе федеральных льгот — единовременная выплата в размере 400 тысяч рублей, единовременное поощрение при награждении госнаградами, единовременная выплата при получении ранения в размере до четырех миллионов рублей, ежемесячная денежная компенсация при установлении инвалидности, единовременное пособие при увольнении из-за военной травмы в размере до 3,2 миллиона рублей.

Также можно рассчитывать на страховые выплаты, бесплатное получение медпомощи, сохранение места работы на период прохождения военной службы, льготы в сфере ЖКХ и ряд налоговых льгот, кредитные каникулы.

Также доступны региональные льготы. В их числе единовременная выплата, льготы при ранении — выплаты, страховая компенсация, бесплатная реабилитация в центре «Ясенки». Участники СВО имеют право на бюджетное обучение в вузах, использование отпуска в удобное время, бесплатное зубопротезирование.

Ветераны боевых действий после получения удостоверения имеют право на бесплатный проезд в транспорте, бесплатные протезы и ортопедические изделия, компенсацию за жилое помещение и капремонт, 50% льготы на транспортный налог.

Семьям погибших или умерших полагается единовременное пособие в случае гибели военнослужащего, ежемесячная денежная выплата, одновременное получение пенсии по потере кормильца и инвалидности.

Льготы членам семей участников СВО: предоставление права на внеочередное зачисление в детсад и освобождение от платы за него, бесплатное двухразовое горячее питание в школах, предоставление путевки для детей в лагерь «Литвиново», право на бесплатное посещение кружков и секций.