Военнослужащим, заключившим контракт от Подмосковья, доступны федеральные и региональные льготы

В числе федеральных льгот — единовременная выплата в размере 400 тысяч рублей, единовременное поощрение при награждении госнаградами, единовременная выплата при получении ранения в размере до 4 миллионов рублей, ежемесячная денежная компенсация при установлении инвалидности, единовременное пособие при увольнении из-за военной травмы в размере до 3,2 миллиона рублей.

Также можно рассчитывать на страховые выплаты, бесплатное получение медпомощи и обеспечение медизделиями по назначению врача в военно-медицинских организациях, приостановление действия трудового договора и сохранение места работы на период прохождения военной службы в зоне СВО, льготы в сфере ЖКХ и ряд налоговых льгот, кредитные каникулы по потребительскому кредиту, в том числе ипотечному.

Также доступны региональные льготы. В их числе единовременная выплата, льготы при ранении — выплаты, страховая компенсация, бесплатная реабилитация в центре «Ясенки». В Подмосковье участник СВО имеет дополнительное право на бюджетное обучение в вузах, использование отпуска в удобное время, бесплатное зубопротезирование.

Инвалиды СВО могут рассчитывать на помощь в получении паллиативной медпомощи, получение ТСР, не входящих в Федеральный перечень, получение зарегистрированных лекарств и медицинских изделий бесплатно, адаптацию жилья под потребности инвалидов, отпуск в удобное время.

Льготы членам семей участников СВО: предоставление права на внеочередное зачисление в детсад и освобождение от платы за него, бесплатное двухразовое горячее питание в школах, содействие в поиске работы, оказание психологической помощи, консультирование по юридическим вопросам, газификация ИЖС на льготных условиях, предоставление путевки для детей в лагерь «Литвиново», право на внеочередной перевод ребенка в близлежащую школу, бесплатное посещение кружков и секций, волонтерская помощь.