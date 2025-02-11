Военнослужащим, заключившим контракт от Подмосковья, рассказали о доступных мерах соцподдержки

Военнослужащим, которые заключают контракт от Подмосковья, рассказали о доступных мерах социальной поддержки. Это федеральные и региональные льготы.

В числе федеральных льгот — единовременная выплата в размере 400 тыс. руб. единовременное поощрение при награждении госнаградами, единовременная выплата при получении ранения в размере до 4 млн руб. ежемесячная денежная компенсация при установлении инвалидности.

Также можно рассчитывать на страховые выплаты, бесплатное получение медпомощи, сохранение места работы на период прохождения военной службы в зоне СВО, льготы в сфере ЖКХ и ряд налоговых льгот, кредитные каникулы по потребительскому кредиту, в том числе ипотечному.

Также доступны региональные льготы. В их числе единовременная выплата, льготы при ранении — выплаты, страховая компенсация, бесплатная реабилитация в центре «Ясенки». В Подмосковье участник СВО имеет дополнительное право на бюджетное обучение в вузах, использование отпуска в удобное время, бесплатное зубопротезирование.

Ветераны боевых действий после получения удостоверения имеют право на бесплатный проезд в транспорте, бесплатные протезы и ортопедические изделия, компенсацию за жилое помещение и капремонт, 50% льготы на транспортный налог.

Льготы членам семей участников СВО: предоставление права на внеочередное зачисление в детсад и освобождение от платы за него, бесплатное двухразовое горячее питание в школах, содействие в поиске работы, оказание психологической помощи, консультирование по юридическим вопросам, газификация ИЖС на льготных условиях, предоставление путевки для детей в лагерь «Литвиново», право на внеочередной перевод ребенка в близлежащую школу, бесплатное посещение кружков и секций, волонтерская помощь.