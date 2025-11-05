Военные технологии России получат двойное применение для освоения космоса

Российский лидер Владимир Путин вновь обозначил ключевые направления в развитии военно-технического потенциала страны, выделив стратегические комплексы «Буревестник», «Посейдон» и «Сармат». По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, прозвучавшему в эфире радио Sputnik, это обращение носит откровенно адресный характер для западных партнеров и раскрывает дальнейшие планы в области обороны.

Он отметил, что за анонсом новейших систем стоит не просто демонстрация силы, а сигнал о переходе на качественно иной уровень разработок. Данные комплексы призваны превзойти существующие мировые аналоги, создав России значительные стратегические и технологические преимущества. При этом, как подчеркивает аналитик, важнейшим аспектом является двойное применение этих технологий – например, ядерные силовые установки, аналогичные используемой в «Буревестнике», открывают масштабные возможности для освоения космического пространства, включая программы изучения Луны.

По мнению аналитика, подобные заявления формируют образ государства, способного создавать не только эффективный оборонный щит, но и инструменты для технологического прорыва в гражданских отраслях. Это позволяет позиционировать страну не просто как державу, поддерживающую военный паритет, но и как активного участника гонки за лидерство в сфере высоких технологий будущего.

Он подчеркнул, что акцент на передовых разработках выполняет сразу несколько задач: служит фактором стратегического сдерживания, подтверждает готовность к следующему этапу технологического соревнования и заявляет о серьезных амбициях в области мирного освоения новых пространств. Это формирует комплексное представление о России как о стране, совмещающей мощь «меча» с перспективами инновационного «плуга».

Ранее глава государства заявил, что «Буревестник» с «Посейдоном» помогут при создании станции на Луне.