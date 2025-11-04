«Буревестник» с «Посейдоном» помогут при создании станции на Луне, заявил Путин

Президент России Владимир Путин 4 ноября заявил, что перспективная лунная станция будет разрабатываться с использованием технологий межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон".

Президент России подчеркнул, что ядерные установки, применяемые в ракетах и атомных подводных лодках, будут полезны для разработки энергоустановок, необходимых для освоения как дальнего, так и ближнего космоса.

«Их применение позволит нам добиться прорывов не только в оборонно-промышленном комплексе, но и во многих гражданских отраслях при реализации целого ряда приоритетных национальных проектов и программ», – подчеркнул Путин на церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона».

Путин подчеркнул, что данные технологии будут способствовать разработке природных ресурсов в удаленных регионах, включая Арктику, а также исследованию Мирового океана. В дополнение, системы "Буревестник" и "Посейдон" могут быть использованы для обеспечения электроснабжения в отдаленных районах и населенных пунктах.

Президент России отметил, что создание "Буревестника" и "Посейдона" обеспечит долгосрочное стратегическое преимущество нашей страны.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «Буревестник» абсолютным прорывом в оборонной сфере.