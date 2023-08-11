Военные учения в Белоруссии назвали зловещим предупреждением для НАТО

Альянсу не следует забывать, что в случае необходимости белорусские военные в союзе с Россией смогут изолировать страны Балтии.

Военный эксперт Питер Сучиу опубликовал статью в издании 19Fortyfive. В ней он заявил, что начавшиеся маневры рядом с границами Польши и Литвы заметно усилили уже существующую напряженность между этими государствами. Поблизости с этим местом проходит так называемый Сувалкский коридор, который отделяет все страны Балтии от польской территории.

Сучиу предупредил, что данный участок территории, шириной всего в 70 километров, отделяет три прибалтийские страны от Польши и остальных союзников по НАТО. Поэтому разворачивание воинских сил в таком «горячем» месте напоминает Северо-Атлантическому альянсу о возможном негативном сценарии, который могут исполнить Белоруссия и РФ.