Военный аналитик Леонков дал оценку ракетной атаке на Севастополь

Украинская армия нанесла удар по Севастополю с применением ракет ATACMS с кассетной боевой частью. Четыре ракеты были сбиты средствами ПВО, пятая отклонилась от траектории и сдетонировала над городским пляжем. В результате погибли четыре человека, свыше 150 получили ранения и травмы разной степени тяжести. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, по факту ракете изменили полетное задание в воздухе. Об этом сообщает радио Sputnik.