Военный аналитик Леонков дал оценку ракетной атаке на Севастополь
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Украинская армия нанесла удар по Севастополю с применением ракет ATACMS с кассетной боевой частью. Четыре ракеты были сбиты средствами ПВО, пятая отклонилась от траектории и сдетонировала над городским пляжем. В результате погибли четыре человека, свыше 150 получили ранения и травмы разной степени тяжести. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, по факту ракете изменили полетное задание в воздухе. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что у нее имеется инновационная навигационная система, делающая корректировку либо по GPS-приемнику, либо корректировку делают извне посредством разведывательных комплексов.
По мнению эксперта, корректировка маршрута в полете является новой опцией для ATACMS. Специалист, изменивший траекторию полета ракеты, отлично знал, что она сбросит кассетные боеприпасы над пляжем, где отдыхают мирные люди.