По словам военного аналитика Евгения Леонкова, операцию по вылазке украинских военных в Курскую область разрабатывали британские и американские военные и спецслужбы, тем не менее она сразу пошла не по тому плану, на который они рассчитывали. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он уточнил, что не исключено, что в действиях разведки западных спецслужб непосредственно принимала участие спутниковая группировка Starshield - военная группировка компании SpaceX. Таким образом, уши американцев и британцев торчат везде.

По мнению эксперта, перед украинскими военными были поставлены две цели в Курской области: газораспределительный узел «Суджа» и Курская АЭС, по которой был запланирован лишь захват. Вполне возможно, что там могли провести там ядерный теракт.

Он подчеркнул, что все планируемые действия был сорваны действиями российской армии. Украинские военнослужащие столкнулись с упорством наших пограничников, чеченского спецназа. Также в любой операции важен темп, который украинцы упустили, в итоге российские войска успели подтянуть туда резервы, силы, что позволило отразить атаку.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось фото с атаковавшего машину военкора Поддубного дрона.