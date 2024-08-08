В Сети появилось фото с атаковавшего машину военкора Поддубного дрона

В Сети появилась фотография, сделанная, предположительно, с украинского дрона, который атаковал 7 августа машину с военным корреспондентом Евгением Поддубным в Курской области. Снимок опубликовал канал Mash.

Отмечается, что фотография сделана буквально за пару секунд до подрыва автомобиля.

Вечером 7 августа ряд каналов сообщил о смерти военкора ВГТРК Евгения Поддубного. Официальной информации об этом не было, а СМИ, которые ранее подтвердили эту новость, вскоре опровергли ее.

В этот день врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что журналист находится в одной из больниц Курска. Он пришел в сознание.

Позже Смирнов опубликовал аудиосообщение Поддубного, в котором военкор сообщил, что ему помогли прекрасные врачи. Журналисту продолжат оказывать медицинскую помощь уже в Москве.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на Поддубного.