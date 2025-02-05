Военный аналитик Леонков назвал радиус действия «Орешника» при установке его рядом со Смоленском

По словам военного аналитика Алексея Леонкова, если разместить комплекс «Орешник» возле Смоленска, то ракета сможет попасть в Варшаву, Берлин, Париж. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что в целом направление ракет «Орешник» является всегда открытым вопросом, поскольку пока такая обстановка не сложилась, однако все в странах Старого Света осознают, что остановить данные ракеты будет нечем.

По мнению эксперта, глава Белого дома Дональд Трамп обещает создать «железный купол», однако создан он будет над Штатами, а не над Европой. Лондон также заявил о создании подобного «купола», однако возникают вопросы: во сколько им это обойдется по времени и средствам и имеются ли последние у них.

Ранее в России не исключили применение «Орешника» в ответ на атаки ВСУ оружием Запада.