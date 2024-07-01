Военный аналитик Леонков считает, что Global Hawk летают над Черным морем с конкретной целью

Глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов поручил Генштабу внести предложения по мерам оперативного реагирования на участившиеся провокации американцев над Черным морем, касающиеся регулярных полетов американских дронов, вроде Global Hawk. Военный аналитик Алексей Леонков высказал свое мнение относительно полетов американских БПЛА в акватории Черного моря. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, они летают не просто так, они снимают информацию о работе радиотехнических средств, в первую очередь РЛС, обозревающих воздушное пространство и входящих в состав зенитно-ракетных систем вроде С-400. В данном случае идет прямое целеуказание, штабы работают в режиме 24/7, и происходят высокоточные атаки.

Эксперт добавил, что атаки на Севастополь, как всем известно, продолжаются. Поэтому указанные дроны следует сбивать, вести поиск судов, с которых, вероятнее всего, стартуют безэкипажные катера, и проводить соответствующие мероприятия, чтобы это все пресекать.