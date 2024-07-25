Военный аналитик Леонков заявил, что запрет иметь смартфоны в зоне спецоперации спасал жизни

По словам военного аналитика Алексея Леонкова, применение в зоне спецоперации личных гаджетов, которые дат возможность распространять фото, аудио, видео и геолокацию, серьезно подрывает безопасность военнослужащих, смартфоны становятся своего рода шпионами в кармане. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что современные технологии позволяют дистанционно подключиться к камере смартфона и выяснить местоположение военнослужащего с точностью до метра. Использование подобных телефонов в зоне боевых действий вскрывало наши позиции.

По мнению эксперта, смартфоны являются средствами шпионажа, поскольку это зарубежная техника, работающая с GPS и в формате GSM. Поэтому запреты командиров подразделений на использование смартфонов спасало жизни людей.