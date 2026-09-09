Иначе вы выбрасываете свой голос: жителям Подмосковья объяснили, почему важно участвовать в выборах

«Не участвуя выборах, вы выбрасываете свой голос. В результате общая картина выборов меняется: вместо того, чтобы быть отражением мнения большинства, она отражает мнение активного меньшинства. А эти два сообщества никогда и нигде не совпадали. Если люди хотят, чтобы была отражена их точка зрения, то в выборах нужно участвовать», — сказал Журавлев.

По его словам, что заметнее всего это на муниципальных выборах. Он напомнил, что местные власти отвечают за ремонт дороги, поликлиник, открытие новой школы или детского сада и так далее.

Голосование на выборах в Госдуму и Мособлдуму пройдет 18, 19 и 20 сентября. Избиратели смогут посетить участок лично, проголосовать электронно, не выходя из дома (ДЭГ), или пригласить членов комиссии к себе домой. Помимо основных федеральных и региональных выборов, в этот же трехдневный период состоятся муниципальные выборы в нескольких округах: Химки, Коломна, Лобня и Пушкинский. В дни голосования все участковые комиссии будут работать с 08:00 до 20:00.

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