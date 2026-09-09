«Я и мои дети в один момент осталась без дома»: россиянка просит о помощи в Сети после атаки БПЛА

Жительница Перми осталась без квартиры после атаки беспилотников 7 сентября, когда один из БПЛА попал в жилой дом. Женщина обратилась к горожанам в социальных сетях с просьбой о помощи. Она призналась, что ей очень сложно собраться с мыслями после пережитого, но она постарается сделать все возможное, чтобы восстановить свою жизнь, сообщил properm.ru.

Женщина объяснила, что в настоящее время проходит процедуру банкротства и не имеет личных банковских карт, поэтому сбор средств организован на карту ее близкой подруги. Она подчеркнула, что любая финансовая помощь будет принята с благодарностью, поскольку семья оказалась в крайне тяжелой жизненной ситуации и нуждается в поддержке. Она также обратилась к пользователям с просьбой делать репосты ее публикации: чем больше людей увидят пост, тем больше помощи удастся собрать. Горожанка поблагодарила каждого, кто не останется в стороне.

«Я и мои дети в один момент осталась без дома, вещей, мебели и самого необходимого», — написала жительница Перми на своей странице в социальной сети.

По данным издания, 7 сентября беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Перми. Жертвами атаки стали два человека — муж и жена. Поэт Станислав Богуславский погиб на месте, его супруга скончалась в больнице.

Ранее сообщалось, что Новороссийск возвращается к жизни после атаки 9 сентября.