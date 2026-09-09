В Подмосковье онкоскрининг полости рта прошли почти 250 тыс. жителей

С начала 2026 года диагностику новообразований полости рта методом люминесцентной стоматоскопии прошли почти 250 тыс. жителей Подмосковья, ее проводят в стоматологических поликлиниках для раннего выявления онкологических заболеваний. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Люминесцентная стоматоскопия является высокоэффективным, безопасным и безболезненным способом диагностики патологий слизистой оболочки полости рта», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в этом году в 140 случаях врачи выявили отклонения, которые потребовали дополнительного наблюдения и консультации онколога. Пациентов направили на дальнейшую диагностику.

Отметим, что диагностику можно пройти бесплатно на приеме у врача-стоматолога.

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