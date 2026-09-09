В Волоколамском округе обустроили тропы в Спассе и Осташеве

Как рассказала глава округа Наталья Козлова, в 2026 году по этой программе приведут в порядок девять востребованных пешеходных маршрутов.



В Спассе новый тротуар длиной около 150 метров и шириной 2 метра проложили вдоль домов № 14–26 на улице Садовой — этим путем ежедневно ходят местные школьники. В Осташеве обновили дорожку на улице Колхозной: ею пользуются родители с детьми по дороге в детсад № 7, ученики начальных классов и жители, направляющиеся в поликлинику.



На обоих участках специалисты сформировали надежное песчано‑щебеночное основание, установили бордюры, уложили ровное покрытие и подсеяли газон по краям. Качество работ проверили глава округа Наталья Юрьевна Козлова и ее первый заместитель Сергей Александрович Шорников.