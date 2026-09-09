«Книга из телефона» осталась после поэта: Станислав Богуславский и его супруга стали жертвами атаки БПЛА в Перми

В больнице скончалась женщина, получившая тяжелые ранения при атаке беспилотника на многоквартирный дом в Перми 7 сентября. Об этом проинформировал региональный Минздрав, выразив соболезнования родным и близким погибшей. Спасти пациентку врачам не удалось, сообщил properm.ru.

В день атаки БПЛА 7 сентября стало известно о гибели супруга пострадавшей — пермского поэта Станислава Богуславского. Как сообщает литературный журнал «Вещь», поэт находился в квартире во время утреннего удара дрона и погиб на месте. Его 60-летие, по воспоминаниям коллег, он отпраздновал на вершине Эвереста. Богуславский оставил после себя поэтический сборник «Книга из телефона». Друзья и знакомые характеризовали его как человека, сохранявшего удивительное любопытство и внимание к жизни даже в зрелом возрасте.

Таким образом, жертвами атаки беспилотника на жилую многоэтажку в Перми стали два человека — муж и жена. По данным издания, это первый случай гибели жителей Прикамья от удара БПЛА на территории региона.

Ранее сообщалось, что Новороссийск пережил страшный налет БПЛА ВСУ 9 сентября.