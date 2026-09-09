«Все, что умещается в ладошке»: звезда «Ворониных» Дужников избавился от 100 кг

Звезда сериала «Воронины», 53-летний российский актер Станислав Дужников рассказал об опыте похудения. Актер сбросил около 100 кг и поделился главным секретом успеха. Его слова приводит KP.RU.

Артист отметил, что ключевым фактором при похудении стало ограничение порций: за один прием пищи он съедал только то, что умещается в ладошке. Такой подход позволил ему постепенно перестроить пищевые привычки без изнурительных ограничений.

Дужников признался, что перепробовал множество способов привести себя в форму, включая различные процедуры и инъекции для улучшения обмена веществ. Однако ощутимого эффекта они не дали. Актер также скептически относится к модным жиросжигающим средствам и предостерегает поклонников от их использования. Он считает, что устойчивый результат дает только сочетание правильного питания и физической активности.

Ходили слухи, что сбросить вес Дужникову помогла резекция желудка. Артист не отрицает, что перенес операцию, но подчеркивает: она была связана с другими медицинскими показаниями, а не с похудением.

«То, что там увидели, это все растрезвонили — ну, информацию нужно уточнять. Операция была, но по другим показаниям», — объяснил актер.

Сейчас для поддержания формы Дружников сочетает разумный подход к питанию с регулярной физической активностью. В его ежедневном расписании — зарядка, пешие прогулки, велопрогулки и бег. Артист уверен, что именно такой комплексный подход помогает ему оставаться в хорошей форме.

Ранее сын актрисы Марии Ароновой рассказал, как избавился от 45 кг.