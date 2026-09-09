Тропический шторм разрушил дорогу и образовал воронку прямо у дома Николаса Кейджа

В Малибу, Калифорния, произошло чрезвычайное происшествие (ЧП) у особняка голливудского 62-летнего актера Николаса Кейджа. Из-за стремительной эрозии почвы после удара тропического шторма «Мари» у дома актера образовалась огромная воронка размером 9 на 9 метров, сообщает ABC News.

Сильные дожди и опасные волны размыли береговую линию, в результате чего дорога рядом с особняком рухнула. Обвал также спровоцировал экстренную утечку газа, что вынудило спецслужбы перекрыть магистраль и запретить вход в пять соседних домов.

Сам Кейдж в момент бедствия отсутствовал в особняке — в здании шел масштабный ремонт. Стоимость его дома оценивается в $10,5 млн. Представители актера пока не дают официальных комментариев по поводу случившегося. Коммунальные службы уже работают над укреплением разрушенного 26-метрового сектора частной трассы, чтобы предотвратить дальнейшие обрушения.

Это не первый случай, когда стихия бьет по недвижимости голливудских звезд. Ранее актер Джордж Клуни и его жена Амаль экстренно эвакуировались из своего поместья во Франции из-за бушующих лесных пожаров.

Ранее сообщалось, что Николас Кейдж спустя 60 лет отказался от фамилии Коппола.